"Однажды я вернусь": Рамос расплакался на прощальной пресс-конференции в "Реале"

Легендарный капитан "сливочных" произнес трогательную речь.

Защитник "Реала" Серхио Рамос, который принял решение покинуть мадридский клуб, провел пресс-конференцию перед своим уходом.

35-летний испанец во время речи был очень эмоциональным и не сумел сдержать слезы. Также он заявил, что когда-то точно вернется в "Королевский клуб".

"Этот трудный момент все же настал. Я вынужден попрощаться с "Реалом". Невозможно не быть эмоциональным. Хочу попрощаться с командой, с болельщиками, с нашим прекрасным стадионом.

Но это не окончательное прощай. Потому что однажды я обязательно вернусь", - сказал Рамос.

Sergio Ramos in tears during his Real Madrid farewell: "I'll come back here one day, I'm sure. I want to say a huge thanks to Real Madrid, I will always carry you in my heart ". ⚪️ #Ramos #RealMadrid pic.twitter.com/ERWZnTmVa6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2021

Интересно, что новый главный тренер мадридцев Карло Анчелотти пытался уговорить 35-летнего игрока остаться. Но Рамос так и не смог договориться о новом контракте с "Реалом".

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, перейдя из "Севильи". Со "сливочными" Серхио завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании;

В футболке "бланкос" Рамос сыграл в 671 матче, забил 101 гол и отдал 49 результативных передач. В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за "сливочных", на его счету 4 гола и 1 результативная передача. В сентябре 2020-го Рамос установил рекорд - он стал самым результативным защитником в истории сборных - 23 мяча за национальную команду;

- он стал самым результативным защитником в истории сборных - 23 мяча за национальную команду; В ноябре Серхио побил европейский рекорд по количеству матчей за национальную команду, обойдя легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона (176 матчей).

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