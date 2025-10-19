Одно из самых быстрых увольнений в истории АПЛ: клуб Зинченко остался без главного тренера

Ангелос Постекоглу / © Associated Press

Английский "Ноттингем Форест", который в начале осени арендовал у лондонского "Арсенала" украинца Александра Зинченко, уволил Ангелоса Постекоглу с поста главного тренера.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Случилось это после того, как "лесники" разгромно проиграли "Челси" (0:3) в домашнем матче 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

В этом поединке Зинченко вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 74-й минуте.

Постекоглу возглавил "Ноттингем Форест" в начале сентября после ухода Нуну Эшпириту Санту. Под руководством австралийца "лесники" провели восемь поединков, не одержав ни одной победы – шесть поражений и две ничьи.

Увольнение Постекоглу стало вторым по скорости в истории АПЛ. 60-летний специалист проработал в клубе всего 39 дней. Антирекорд остается за Сэмом Эллардайсом, который возглавлял "Лидс" лишь 30 дней.

Имя нового главного тренера клуб пока не объявил. Авторитетный инсайдер Николо Скир сообщает, что главным фаворитом на пост наставника "лесников" является Шон Дайч, последним местом работы которого был "Эвертон".

Сейчас "Ноттингем Форест" с 5 очками после восьми туров идет в зоне вылета – на 18-й позиции в таблице АПЛ.

Следующий матч "лесники" сыграют 23 октября с "Порту" в Лиге Европы, после чего 26 октября на выезде сразятся с "Борнмутом" в АПЛ.