Одно из самых длинных в истории футбола: Холанд подписал новое соглашение с "Манчестер Сити"

Норвежский бомбардир получил один из самых дорогих контрактов за всю историю спорта.

Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд продлил контракт с "Манчестер Сити".

Как сообщает официальный сайт "горожан", новое соглашение 24-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2034 года.

Финансовые детали контракта не разглашаются, но The Athletic утверждает, что норвежец получил повышение зарплаты. Подписанное им соглашение стало одним из самых дорогих за всю историю спорта.

Также это пятый самый длинный контракт в истории мирового футбола. Лишь четыре игрока за все время подписывали соглашения на более продолжительный срок.

Холанд присоединился к "Манчестер Сити" летом 2022 года, перейдя из "Боруссии" Дортмунд за 60 млн евро.

С тех пор Эрлинг провел манчестерский клуб 126 матчей во всех турнирах, забил 111 голов и сделал 15 результативных передач.

Вместе с "горожанами" норвежец выиграл два титула чемпиона АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В этом сезоне Холанд провел за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и отдав один ассист.

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