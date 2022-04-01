"Одно из средств пропаганды": Луческу сменил свое мнение по устранению спортсменов страны-агрессорки

Украинский журналист сумел убедить тренера "бело-синих".

Главный тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу, не поддержавший изоляцию России от международных турниров, назвав украинцев и россиян братьями, а отстранение российских команд от соревнований неправильным, осознал свою ошибку.

Об этом рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире авторской программы на YouTube.

"Я разговаривал с Мирчей, который вообще до последнего не хотел уезжать из Киева и сказал, что здесь будет оставаться. Общение было сложным. Он сказал, что спортсмены не должны страдать".

Поверьте мне, я нашел слова, чтобы он признал, что не прав, что так делать нельзя и говорить нельзя. Спорт в настоящее время в лагере рашистов, московитов, не знаю, как их называть, является одним из средств пропаганды. Он меня понял. Мне понравилось, что он меня понял. Спорт пока нельзя отделять", — заявил Цыганик.

Напомним, что Международная футбольная ассоциация (ФИФА) не разрешила продемонстрировать на экране кадры последствий российского вторжения в Украину во время обращения президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

Читайте также:

"Ад — это когда более 15 часов стреляют наверху": Ващук вспомнил ужасы, пережившие в Гостомеле

Зозуля вместе с другими украинскими футболистами помог врачам из Днепра (фото)

Поможет на дипломатическом фронте: Владимир Кличко отправился на переговоры в Германию