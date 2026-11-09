"Одного гонорара мало": непобедимый чемпион хочет биться с Усиком за четыре титула

Дэвид Бенавидес / © Associated Press

Реклама

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжелом весе Дэвид Бенавидес (32-0, 26 КО) выразил желание провести бой против бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО).

"Когда об этом впервые заговорили, я подумал: "Хорошо, переходим в супертяжелый вес". А потом начал размышлять… Знаете, я такой парень, для которого важны награды и титулы. Мне интересно, что именно мы можем выиграть. Я увидел, что на кону нет никаких поясов — он от всех отказался. Так что я подумал: "Да, он линейный чемпион, но если уж биться с Усиком, то хочется завоевать что-то весомое. Одного гонорара мало — нужен титул чемпиона мира или что-то подобное". Понимаете, о чем я? А потом он объяснил, что завершил выступления в супертяжелом весе. И это логично, ведь он победил там всех.

Реклама

В тяжелом весе мне комфортнее всего. Я должен набрать свою лучшую форму, чтобы выйти на ринг против лучшего боксера нашей эпохи, ну или одного из лучших. Поэтому такой бой в тяжелом весе — просто мечта. К тому же, это будет самый важный бой в моей жизни, а на кону будет стоять рекордное количество наград — четыре титула за один вечер. Это будет что-то невероятное", — сказал 29-летний непобежденный американец для Fight Hub TV.

Реклама

Напомним, Усик подтвердил намерения вернуться в крузервейт (первый тяжелый вес — до 90,72 кг) и выразил желание провести бой с Бенавидесом.

Ранее директор команды 39-летнего украинца Сергей Лапин сообщил, что Усик планирует вернуться в крузервейт и снова завоевать звание абсолютного чемпиона мира.

По его словам, Александр рассматривает возможность сначала побороться за вакантный титул IBF, а затем встретиться с Бенавидесом в объединительном поединке, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Следующий поединок Бенавидес проведет 5 декабря против поляка Михала Цеслака. На кону будут стоять три чемпионских пояса первого тяжелого веса: американец владеет титулами WBA и WBO, а Цеслак — поясом WBC.

Реклама

Отметим, что Усик уже становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, когда в 2018 году победил россиянина Мурата Гассиева. Далее украинец защитил это звание, нокаутировав британца Тони Белью, а затем перешел в супертяжелый вес, где дважды стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ранее сообщалось, что Усик планирует провести следующий бой против бывшего чемпиона мира в хевивейте Деонтея Уайлдера. Однако переговоры касательно поединка между украинцем и американцем сорвались из-за финансовых требований сторон, которые так и не смогли договориться.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров