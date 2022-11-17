Одного из лучших бомбардиров АПЛ обвинили в игре на тотализаторе: подробности скандала

Нападающий английского "Брентфорда" Айвен Тоуни попал в скандал. 26-летний футболист подозревается в нарушении регламента о ставках.

Как сообщает Sky Sports, Тоуни обвиняется в том, что сделал 232 ставки на матчи в период с февраля 2017-го по январь 2021 года. Тогда он выступал за "Сканторп", "Уиган" и "Питерборо" в низших английских лигах.

Отметим, что в Англии игрокам запрещено делать ставки на результаты футбольных матчей. Также футболисты не вправе делиться инсайдерской информацией, которая может использоваться для игры на тотализаторе.

Футбольная ассоциация Англии (FA) дала Тоуни время до 24 ноября, чтобы ответить на обвинения. Англичанину грозит серьезное наказание. Не исключено, что он будет отстранен от футбола на определенный срок.

Нынешний сезон складывается для Айвена очень успешно. Он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 14 матчах и занимает третье место в бомбардирской гонке АПЛ после форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда и нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

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