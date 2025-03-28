Одного из самых титулованных футболистов мира оправдали по делу об изнасиловании

Дани Алвес / © Associated Press

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Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес оправдан по делу об изнасиловании .

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Уголовная палата Суда Каталонии отменила приговор первой инстанции из-за нехватки доказательств. В феврале прошлого года Алвес был приговорен к 4,5 годам лишения свободы.

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Суд решил, что 41-летний Алвес имеет право на презумпцию невиновности, а свидетельств женщины недостаточно, чтобы приговор оставался в силе.

Суд отклонил апелляцию прокуратуры, просившей увеличить срок наказания до 9 лет, и апелляцию со стороны женщины, просившей увеличить срок наказания до 12 лет.

Напомним, в январе 2023 года Алвес был арестован по подозрению в сексуальных домогательствах. Инцидент произошел 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны. На тот момент 23-летняя женщина рассказала, что Алвес в туалете заставил ее заняться оральным сексом, ударил и изнасиловал.

Сам футболист сначала отвергал все обвинения, а затем заявил, что половой акт был по обоюдному согласию.

В феврале 2024 года Алвес был признан виновным и приговорен к 4,5 годам тюрьмы, однако уже через месяц бразилец вышел на свободу под залог в размере одного миллиона евро.

Дани Алвес: карьера и достижения

Дани Алвес – один из самых титулованных футболистов в истории. Он выиграл за карьеру 46 трофеев.

Бразилец получил мировую славу в составе "Барселоны", за которую выступал с 2008-го по 2016-й и с 2021-го по 2022 год. Вместе с каталонцами защитник завоевал 23 трофея: стал шестикратным чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, по четыре раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны. В общей сложности бразилец провел в футболке "сине-гранатовых" 407 поединков, отличился 22 голами и 104 ассистами.

Кроме "Барселоны", Алвес играл в Европе за "Севилью", "Ювентус" и ПСЖ, а на родине защищал цвет своего родного клуба "Баия", а также "Сан-Паулу".

Последним клубом Алвеса был мексиканский "Пумас", который разорвал контракт с бразильцем на фоне обвинений в изнасиловании.

В составе сборной Бразилии он сыграл 126 матчей и забил 8 голов. С национальной командой Алвес завоевал "золото" Олимпийских игр-2020 в Токио.