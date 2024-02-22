Одного из самых титулованных футболистов в истории приговорили к длительному заключению за изнасилование

Бывшего футболиста "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам лишения свободы по делу об изнасиловании.

Об этом сообщает издание авторитетное испанское издание Marca.

Расследование по делу завершилось еще 14 ноября, а сам суд состоялся с 5 по 7 февраля. Прокуратура требовала для Алвеса семь лет заключения, при максимальном наказании в Испании за изнасилование – 12 лет.

Во вторник, 22 февраля, суд вынес свое решение, приговорив бразильца к 4,5 годам тюрьмы.

Однако бразилец еще имеет право подать апелляцию в Высший суд Каталонии, а затем в Верховный суд Испании.

Напомним, в январе 2023 года Алвес был арестован по подозрению в сексуальных домогательствах. Инцидент произошел еще 30 декабря 2022 года в ночном клубе в Барселоне. Жертва рассказала, что Алвес в туалете заставил ее заняться оральным сексом, ударил и изнасиловал.

Сам футболист сначала отвергал все обвинения, а затем заявил, что половой акт был по обоюдному согласию.

Дани Алвес: карьера и достижения

Дани Алвес – один из самых титулованных футболистов в истории. Он выиграл за карьеру 46 трофеев.

Бразилец получил мировую славу в составе "Барселоны", за которую выступал с 2008-го по 2016-й и с 2021-го по 2022 год. Вместе с каталонцами защитник завоевал 23 трофея: стал шестикратным чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, по четыре раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны. В общей сложности бразилец провел в футболке "сине-гранатовых" 407 поединков, отличился 22 голами и 104 ассистами.

Кроме "Барселоны", Алвес играл в Европе за "Севилью", "Ювентус" и ПСЖ, а на родине защищал цвет своего родного клуба "Баия", а также "Сан-Паулу".

Последним клубом Алвеса был мексиканский "Пумас", который разорвал контракт с бразильцем на фоне обвинений в изнасиловании.

В составе сборной Бразилии он сыграл 126 матчей и забил 8 голов. С национальной командой Алвес завоевал "золото" Олимпийских игр-2020 в Токио.

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