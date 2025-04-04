Одноклубник Довбика и чемпион мира объявил о завершении карьеры

Матс Хуммельс / © Associated Press

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Немецкий защитник "Ромы" Матс Хуммельс объявил, что завершит карьеру после сезона-2024/25.

Об этом 36-летний немецкий футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"После 18 лет в футболе я решил завершить свою карьеру следующим летом", – сказал Хуммельс.

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Хуммельс является воспитанником "Баварии", за которую провел 118 матчей, забил восемь голов и сделал девять результативных передач.

Кроме того, он провел 508 поединков в составе дортмундской "Боруссии", отличившись 38 мячами и 23 ассистами.

С лета 2024 года защитник выступает за итальянскую "Рому" и является одноклубником украинского форварда Артема Довбика. В составе римлян он сыграл 18 матчей и забил один гол.

За свою карьеру Хуммельс выиграл 5 чемпионатов, 3 Кубка и 5 Суперкубков Германии. Также он дважды играл в финале Лиги чемпионов.

С 2010 по 2023 год Матс вызывался в сборную Германии, за которую провел 78 матчей и забил 5 голов. В 2014 году Хуммельс стал чемпионом мира в составе Бундестим.

Ранее сообщалось, что легенда "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне объявил , что покинет клуб после завершения текущего сезона.