Одноклубник Малиновского шуточно отозвался об украинском футболисте

Нидерландец Ханс Хатебур щедро расхвалил партнера по команде.

Защитник "Аталанты" Ханс Хатебур прокомментировал игровые качества своего одноклубника, украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Нидерландский футболист в шутливой манере высказался об украинце, осыпав его порцией заслуженных комплиментов.

"Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо. Да нет, я шучу. Он важный игрок, имеет феноменальную левую ногу. Он сильный. Когда у него мяч и под левой, то трудно предположить, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет. Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский, Этим все сказано.

Почему у него было непростое начало сезона? Все из-за операции. Если не проходишь подготовку на старте сезона, это большая разница. Он тяжело работал, набирал форму и лечился. Вижу его каждый день - в течение последнего месяца он уже вошел в ритм. Он находится в форме. Малиновский вернулся", - сказал Хатебур в интервью pressing.

В нынешнем сезоне Малиновский провел за "бергамасков" 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.

"Аталанта" занимает четвертое место итальянского чемпионата в зоне Лиги чемпионов. Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 37 пунктов.

В следующем поединке Серии А команда Малиновского 21 декабря на выезде будет противостоять "Дженоа" Андрея Шевченко. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

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