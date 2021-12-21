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Одноклубник Малиновского шуточно отозвался об украинском футболисте

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Одноклубник Малиновского шуточно отозвался об украинском футболисте

Associated Press

Нидерландец Ханс Хатебур щедро расхвалил партнера по команде.

Защитник "Аталанты" Ханс Хатебур прокомментировал игровые качества своего одноклубника, украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Нидерландский футболист в шутливой манере высказался об украинце, осыпав его порцией заслуженных комплиментов.

"Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо. Да нет, я шучу. Он важный игрок, имеет феноменальную левую ногу. Он сильный. Когда у него мяч и под левой, то трудно предположить, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет. Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский, Этим все сказано.

Почему у него было непростое начало сезона? Все из-за операции. Если не проходишь подготовку на старте сезона, это большая разница. Он тяжело работал, набирал форму и лечился. Вижу его каждый день - в течение последнего месяца он уже вошел в ритм. Он находится в форме. Малиновский вернулся", - сказал Хатебур в интервью pressing.

  • В нынешнем сезоне Малиновский провел за "бергамасков" 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.
  • "Аталанта" занимает четвертое место итальянского чемпионата в зоне Лиги чемпионов. Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 37 пунктов.
  • В следующем поединке Серии А команда Малиновского 21 декабря на выезде будет противостоять "Дженоа" Андрея Шевченко. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

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