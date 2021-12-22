Одноклубника Зинченко обвинили еще в одном изнасиловании

Футболист находится под стражей с августа 2021 года.

27-летнего защитника "Манчестер Сити" Бенджамина Менди, явившегося на слушание в Королевский суд Честера по обвинению в серии серьезных преступлений на сексуальной почве, подозревают в еще одном изнасиловании.

Об этом сообщает BBC.

Теперь француз обвиняется в семи случаях изнасилования по пяти женщинам. Последнее преступление касается нового заявителя и, как утверждается, было в июле этого года. Ранее инциденты, вероятно, произошли в период с октября 2020 до августа 2021-го.

В конце августа 2021 года началось полицейское расследование по футболисту по подозрению в четырех случаях изнасилования и в одном случае сексуального домогательства, состоявшихся в период с октября 2020 по август 2021 года.

Менди отстранили от тренировок с "горожанами", затем взяли под стражу и поместили в тюрьму. Позже поступили сведения о еще двух случаях изнасилования.

Судебный процесс должен был начаться 24 января 2022, однако теперь, учитывая появление еще одной вероятной пострадавшей, было принято решение перенести судебное разбирательство на 27 июня 2022 года. Предварительное слушание назначено на 7 января 2022 года, и на нем снова будет поднят вопрос об освобождении под залог, в котором футболисту отказали уже трижды.

Менди выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. За это время он провел в составе "горожан" 49 матчей и забил 2 гола. В клубе Бенжамен являлся конкурентом украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника.

Также на счету Мэнди 10 поединков в футболке сборной Франции.

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