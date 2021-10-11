Одноклубника Зинченко отказались освободить из тюрьмы под залог: его обвиняют в изнасиловании

Одноклубника Зинченко отказались освободить из тюрьмы под залог: его обвиняют в изнасиловании

Бенжамен Менди будет праздновать Новый год за решеткой.

Суд Честера отклонил обращение адвокатов защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди об освобождении футболиста под денежный залог. Об этом сообщает сообщает Sky Sports.

27-летний француз обвиняется по четырем пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020-го по август 2021 года. "Манчестер Сити" отстранил игрока до завершения расследования.

Отметим, что Менди отказали в освобождении под залог уже в третий раз. Таким образом, он останется под стражей как минимум до 24 января, когда состоится судебное заседание по этому делу.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Менди загулял с пышногрудой красавицей в Греции. Очевидно, теперь у француза менее приятная компания для проведения досуга.

Мэнди выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. За это время он провел в составе "горожан" 49 матчей и забил 2 гола. В клубе Бенжамен был конкурентом украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника.

Также на счету Менди 10 поединков в футболке сборной Франции.

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