Одноклубника Зинченко выгнали из сборной Англии после ссоры с тренером на ЧМ-2022

Защитник больше не выйдет на матчи чемпионата мира в Катаре.

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Англии Бен Уайт досрочно покинул расположение национальной команды в Катаре.

Как сообщает Daily Star, футболист на глазах всей команды поссорился со Стивом Холландом, помощником главного тренера Гарета Саутгейта.

Перед матчем второго тура с США Уайт пришел на занятия, не зная важной информации о соперниках и своих личных показателях.

Футболист уже вернулся в Лондон и уже может готовиться к матчам АПЛ вместе с "Арсеналом".

Следует отметить, что защитник ни разу не появился на поле во время ЧМ-2022.

Напомним, что Англия сыграет с Францией в рамках 1/4 финала чемпионата мира. Встреча состоится в субботу, 10 декабря, в 21:00 по Киеву.

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