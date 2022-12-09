Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Одноклубника Зинченко выгнали из сборной Англии после ссоры с тренером на ЧМ-2022

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
872
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Одноклубника Зинченко выгнали из сборной Англии после ссоры с тренером на ЧМ-2022

Фото: Associated Press

Защитник больше не выйдет на матчи чемпионата мира в Катаре.

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Англии Бен Уайт досрочно покинул расположение национальной команды в Катаре.

Как сообщает Daily Star, футболист на глазах всей команды поссорился со Стивом Холландом, помощником главного тренера Гарета Саутгейта.

Перед матчем второго тура с США Уайт пришел на занятия, не зная важной информации о соперниках и своих личных показателях.

Футболист уже вернулся в Лондон и уже может готовиться к матчам АПЛ вместе с "Арсеналом".

Следует отметить, что защитник ни разу не появился на поле во время ЧМ-2022.

Напомним, что Англия сыграет с Францией в рамках 1/4 финала чемпионата мира. Встреча состоится в субботу, 10 декабря, в 21:00 по Киеву.

Читайте также:

Грубо повели себя с котом: сборная Бразилии попала в скандал перед четвертьфиналом ЧМ-2022 (видео)

Энрике покинул пост тренера сборной Испании после вылета из ЧМ-2022: кто заменит специалиста

ФИФА оштрафовала сборную Сербии за скандальный флаг на ЧМ-2022

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Чемпионат Мира по футболу 2022
Дата публикации
Просмотры
872
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация