Одной ногой в полуфинале: "Манчестер Сити" с суперголом разбил "Баварию" в Лиге чемпионов (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы отправила в ворота мюнхенцев три "сухих" мяча.

"Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:0 .

Первый гол в этой встрече "горожане" забили в середине первого тайма. На 27-й минуте Родри красивым дальним ударом закрутил мяч в левую "девятку" ворот Янна Зоммера.

После перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы смогли развить свой успех. На 70-й минуте Дайот Упамекано подарил мяч соперникам у собственных ворот, Эрлинг Холанд выполнил классную подачу, а Бернарду Силву забил головой.

На 76-й минуте "небесно-голубые" довели дело до разгрома. Холанд на дальней штанге в падении замкнул скидку головой от Джона Стоунза.

Обзор матча

Ответный матч между действующими чемпионами Германии и Англии состоится в среду, 19 апреля, на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Добавим, что победитель пары "Манчестер Сити" – "Бавария" в полуфинале Лиги чемпионов сразится с сильнейшим в противостоянии между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".

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