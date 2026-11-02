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Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Однозначно одержу победу": американский чемпион отреагировал на вызов на бой от Усика

Дэвид Бенавидес согласился провести поединок с Александром Усиком.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Дэвид Бенавидес

Дэвид Бенавидес / © Associated Press

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжелом весе Дэвид Бенавидес (32-0, 26 КО) отреагировал на намерения бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) вернуться в крузервейт ради боя с ним.

29-летний американский боксер заверил, что готов принять вызов украинца и пообещал нанести ему первое поражение в профессиональной карьере.

Он убежден, что его поединок против Усика войдет в историю как один из величайших боев всех времен.

"Для меня большая честь, что Александр Усик вообще рассматривает меня как соперника для своего последнего боя. У него была выдающаяся карьера, но я однозначно одержу победу над Александром Усиком. И, знаете, я и сам готов подняться в весе и принять этот вызов.

Это будет большое, просто огромное испытание для меня, но, как я уже говорил, я на все 100% уверен в себе и своих навыках. Так что я готов к любому, кто станет на моем пути. А бой против Александра Усика, наверное, войдет в историю как один из величайших боев всех времен", — рассказал Бенавидес в комментарии DAZN Boxing.

Ранее директор команды 39-летнего украинца Сергей Лапин сообщил, что Усик планирует вернуться в первый тяжелый вес (до 90,72 кг) и снова завоевать звание абсолютного чемпиона мира.

По его словам, Александр рассматривает возможность сначала побороться за вакантный титул IBF, а затем встретиться с Бенавидесом в объединительном поединке, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Следующий поединок Бенавидес проведет 5 декабря против поляка Михала Цеслака. На кону будут стоять три чемпионских пояса первого тяжелого веса: американец владеет титулами WBA и WBO, а Цеслак — поясом WBC.

Отметим, что Усик уже становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, когда в 2018 году победил россиянина Мурата Гассиева. Далее украинец защитил это звание, нокаутировав британца Тони Белью, а затем перешел в супертяжелый вес, где дважды стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ранее сообщалось, что Усик планирует провести следующий бой против бывшего чемпиона мира в хевивейте Деонтея Уайлдера. Однако переговоры касательно поединка между украинцем и американцем сорвались из-за финансовых требований сторон, которые так и не смогли договориться.

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