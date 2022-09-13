"Однозначно победил бы его": тренер Джошуа сделал неожиданное заявление о возможной трилогии с Усиком

Несмотря на два поражения своего подопечного от украинского боксера, Анхель Фернандес заявил, что Эй Джей выиграл бы третий бой, если бы он состоялся.

"В третьем бою он однозначно победил бы Усика. Я думаю, Джошуа начал понимать гораздо больше. Нам просто нужно сосредоточиться на себе. Джошуа нужно восстановиться, и надеемся, что в конце года мы увидим его сражение с Фьюри. Или мы могли бы увидеть еще один бой против Усика, еще один поединок против Энди Руиса, так что есть много отличных боев для Энтони.

Результат боя (против Усика - прим.) разочаровывает. Да, у нас были определенные улучшения, но я всегда суров к себе. Мы все желали только победы. В общем, мы испытываем разочарование. Вы должны понимать, что если бы бой закончился в девятом раунде, мы бы победили. На самом деле мы были впереди", - приводит слова Фернандеса Boxing Scene.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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