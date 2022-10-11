Одолела олимпийскую чемпионку: 18-летняя дзюдоистка принесла Украине первую медаль ЧМ-2022

Украинка Елизавета Литвиненко завоевала "бронзу" на чемпионате мира-2022 по дзюдо, который продолжается в Ташкенте (Узбекистан).

Наша 18-летняя соотечественница поднялась на пьедестал в весовой категории до 78 кг.

Единственное поражение Литвиненко потерпела в полуфинале, где на последних секундах проиграла китаянке Ма Чжэньчжао. Несмотря на эту неудачу, Елизавета продолжила борьбу в бронзовой схватке, где ипоном победила олимпийскую чемпионку Токио-2020 Шори Ямаду из Японии.

Это первая награда сборной Украины на нынешнем чемпионате мира по дзюдо. Также это первая медаль нашей команды на ЧМ в весовой категории до 78 кг среди женщин с 2009 года, когда "серебро" завоевала Марина Прищепа.

Ранее сообщалось, что бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 и двукратная чемпионка мира Дарья Билодид в новой весовой категории осталась без медалей ЧМ-2022 по дзюдо.

Напомним, сборная Украины приняла решение выступить на чемпионате мира в Ташкенте после того, как Россию и Беларусь отстранили от ЧМ-2022 и других международных турниров по дзюдо.

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