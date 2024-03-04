Официально: "Александрии" присудили техническое поражение в матче 18-го тура УПЛ против "Шахтера"

Команда Руслана Ротаня поплатилась за то, что задействовала в поединке незаявленного игрока.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение засчитать "Александрии" техническое поражение в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) с донецким "Шахтером".

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Причиной наказания стало участие в поединке полузащитника александрийцев Ивана Калюжного, которого не было в заявке на игру.

26 февраля "Шахтер" не сумел обыграть "Александрию" – встреча на стадионе "Ника" в Александрии завершилась вничью 0:0. Однако теперь результат матча аннулирован, а "Шахтеру" присудили техническую победу (3:0).

Ранее "Александрия" опубликовала заявление на своем официальном сайте, в котором признала, что по ошибке не включила Калюжного в заявку на поединок с "горняками". Клуб отстранил спортивного директора от исполнения своих обязанностей.

После того, как "Шахтеру" засчитали техническую победу в матче с "Александрией", донецкий клуб поднялся на второе место в УПЛ. Подопечные Марино Пушича сравнялись по очкам с "Кривбассом" (по 37), но имеют две игры в запасе. Лидирует в чемпионате "Днепр-1" (38 баллов). "Александрия" потеряла один зачетный пункт и с 17 очками осталась на 11-й позиции.

В следующем туре чемпионата Украины "оранжево-черные" 8 марта встретятся с "Колосом", а александрийцы днем позже сыграют с "Полесьем".

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