Официально: Андрей Шевченко стал новым главой Украинской ассоциации футбола

Андрей Шевченко заменил на посту президента УАФ ранее отстраненного Андрея Павелко, который продолжает находиться под стражей.

Легендарный футболист и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко официально избран президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ).

47-летний Шевченко был единственным кандидатом на должность главы УАФ на внеочередном XXVI Конгрессе Украинской ассоциации футбола, который состоялся 25 января в столичном Доме футбола.

Кандидатура Шевченко на должность президента УАФ была поддержана единогласно. "За" Шевченко проголосовали 93 делегата УАФ, "против" и "воздержались" – 0.

Шевченко был официально выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ 12 декабря. Он принял предложение баллотироваться на этот пост, взяв время на подготовку программы и подбор команды.

На посту президента УАФ Шевченко заменил Андрея Павелко, который возглавлял организацию с 2015 года.

В феврале 2023 года суд отстранил Павелко от должности президента УАФ по подозрению в хищении средств во время строительства завода по производству футбольной травы.

С июня этого года Павелко находится под стражей без права внесения залога. 17 января Шевченковский районный суд Львова продлил его пребывание в СИЗО до 16 февраля 2024 года.

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