Официально: "Донбасс" и "Краматорск" исключены из Чемпионата Украины по хоккею

Официально: "Донбасс" и "Краматорск" исключены из Чемпионата Украины по хоккею

Также к этим командам будут применены санкции, означающие международную изоляцию.

Хоккейные клубы "Донбасс" и "Краматорс " автоматически исключены из Чемпионата Украины.

Об этом сообщила на своем официальном сайте Федерация хоккея Украины.

"Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины на заседании через средства современной связи принял решение о снятии клубов "Донбасс" и "Краматорск" из числа участников регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Причина — клубы трижды нарушили регламент ФХУ, выставив на матчи временно отлученных", — говорится в официальном заявлении организации.

Отметим, что ранее вышеупомянутые коллективы получили по два технических поражения из-за того, что в матчах УХЛ участвовали игроки, которых федерация отстранила от соревнований.

Донецкий клуб был наказан за то, что выпустил шестерых дисквалифицированных игроков, самовольно покинувших расположение сборной Украины, в поединке с "Кременчугом" (5:2). Первое техническое поражение "Донбасс" получил за аналогичную ситуацию в прошлом матче с "Днепром" (3:1). В подобной ситуации оказался "Краматорск", в составе которого также два матча подряд выходил отстраненный хоккеист.

Однако обеим командам дали последний шанс, которым они не воспользовались. "Донбасс" и "Краматорск" снова выпустили отстраненных игроков, но уже в очном противостоянии, состоявшемся во вторник, 23 ноября.

"Поскольку предупреждение было оставлено без внимания и игроки вышли на лед, ДК ФХУ постановила: снять клубы "Донбасс" и "Краматорск" с чемпионата Украины по хоккею с шайбой сезона-2021/2022", — отметили в ФХУ.

Кроме того, против этих игроков и их клубов будут применены санкции, означающие международную изоляцию. Наказанные могут подать апелляцию в установленном регламентом порядке.

Скандал в украинском хоккее: с чего все началось

Решение отозвать своих хоккеистов из сборной Украины было принято президентом "Донбасса" Борисом Колесниковым после заседания общего собрания УХЛ.

В федерации хоккея отметили, что Колесников "в который раз пытался навязать другим участникам общества свое видение процесса развития организации". В итоге Колесников демонстративно покинул заседание общего собрания.

Не стал выполнять приказ Колесникова только один игрок "Донбасса" Виталий Лялька. Сразу после этого клуб сообщил, что расторг с ним контракт.

По информации XSport, шесть украинских клубов, среди которых "Донбасс" и "Краматорск", приняли решение учредить новую организацию – хоккейную Суперлигу. В нее также вошли "Белый Барс", МХК "Динамо", "Мариуполь" и "Молодая Гвардия".