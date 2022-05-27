Официально: два клуба пропустят следующий сезон УПЛ из-за разрушенной оккупантами инфраструктуры

27 мая в киевском Доме футбола состоялись общие сборы участников украинской Премьер-лиги, на которых обсуждался вопрос проведения предстоящего чемпионата, в тим числе формат турнира.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих наших городах. В связи с этим участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

За черниговским и азовским клубами было закреплено место в Премьер-лиге на время, когда они смогут полноценно возобновить свою спортивную деятельность. Все участники сборов единогласно поддержали эту инициативу.

Также отмечается, что окончательное решение о формате будущего чемпионата, страны проведения и игрового календаря будет принято по результатам работы профильных рабочих групп и консультаций с властями Украины и военными администрациями.

В связи с российским вторжением на сезон-2022/23 будет разработан и утвержден временный специальный регламент, предусматривающий условия проведения соревнований в сложившейся ситуации.

Напомним, из-за войны сезон УПЛ-2021/22 был завершен досрочно. Чемпионат впервые в истории закончили без определения чемпиона и призеров. Турнирная таблица на 24 февраля была признана окончательной.

Поскольку "Шахтер" финишировал на первой строчке, то именно он и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2022/23. "Динамо" же, отставшее от "горняков" на 2 очка, сыграет в квалификации самого престижного еврокубка.

Читайте также:

Оккупанты за все заплатят: УАФ готовит иск против России из-за разрушенной спортивной инфраструктуры

"Готовые играть под бомбардировками и воздушными тревогами": босс клуба УПЛ - о новом сезоне чемпионата Украины

Никаких матчей с агрессором: УЕФА будет разводить команды из Украины и Белоруссии