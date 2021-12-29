Официально: экс-глава селекционной службы "Шахтера" нашел работу в Греции

ПАОК подтвердил назначение португальца.
Португальский специалист Жозе Боту официально стал спортивным директором ПАОКа.
Об этом сообщается на сайте греческого клуба.
Контракт с Бота подписан на 2,5 года. Остальные подробности сделки не сообщаются.
Жозе Боту с лета 2018 года работал директором департамента селекции "Шахтера" и на прошлой неделе покинул донецкий клуб.
СМИ отмечают, что у специалиста возник конфликт с новым тренером команды Роберто Де Дзерби.
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