Официально: экс-глава селекционной службы "Шахтера" нашел работу в Греции

ПАОК подтвердил назначение португальца.

Португальский специалист Жозе Боту официально стал спортивным директором ПАОКа.

Об этом сообщается на сайте греческого клуба.

Контракт с Бота подписан на 2,5 года. Остальные подробности сделки не сообщаются.

Жозе Боту с лета 2018 года работал директором департамента селекции "Шахтера" и на прошлой неделе покинул донецкий клуб.

СМИ отмечают, что у специалиста возник конфликт с новым тренером команды Роберто Де Дзерби.

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