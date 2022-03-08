Официально: ФИФА перенесла стыковой матч ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландией.

Официально: ФИФА перенесла стыковой матч ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландией.

Поединок состоится в июне.

ФИФА утвердила изменения в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022. Матч полуфинала плейоф квалификации на Чемпионат мира-2022 по футболу между сборными Украины и Шотландии решили перенести.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Матч Шотландия – Украина состоится в июне. Пока новая дата неизвестна.

Поединок должен был состояться 24 марта на стадионе "Гэмпден Парк" в Глазго, однако после вторжения российских кафиров на территорию нашей страны УАФ обратилась с просьбой в УЕФА и ФИФА о переносе встречи.

Победителя матча Шотландия – Украина ожидает поединок против Уэльса или Австрии, в котором и определится судьба путевки на ЧМ-2022. Соответственно, финал плейоф теперь тоже будет отложен. Игра была намечена на 29 марта.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября – 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА отстранили Россию от участия в турнирах. В частности, российские футбольные клубы выгнали из еврокубков, а сборная России не будет допущена к матчам плейоф ЧМ-2022.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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