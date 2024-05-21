Официально: легендарный футболист "Реала" завершит карьеру после Евро-2024

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос решил завершить игровую карьеру этим летом.

34-летний футболист повесит бутсы на гвоздь после домашнего чемпионата Евро-2024, сообщает официальный сайт "сливочных".

Таким образом, последним матчем Крооса за "Королевский клуб" станет финал Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", который состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

"17 июля 2014 года – день моей презентации в "Реале". День, который изменил мою жизнь. Мою жизнь как футболиста, но особенно как человека. Это было начало новой главы в самом великом клубе мира. После 10 лет эта глава завершается. Никогда не забуду этого дерзкого удачного времени.

Особенно хочу поблагодарить всех, кто принял меня с открытым сердцем и доверился мне. Но особенно я хотел бы поблагодарить вас, дорогие мадридцы, за вашу благосклонность и любовь с первого дня до последнего.

В то же время, это решение означает, что моя карьера футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы. Как я всегда говорил: "Реал" есть и будет моим последним клубом. Я счастлив и горжусь тем, что мысленно я нашел правильное время для своего решения и что смог выбрать его сам. Моими амбициями всегда было завершить карьеру на пике моего уровня производительности", – написал Кроос на своей странице в Instagram.

Кроос выступает за "Реал" с 2014 года. За этот период Тони сыграл в 463 матчах "сливочных" во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 98 результативных передач.

Вместе с мадридским клубом Кроос выиграл 22 трофея: 4 Лиги чемпионов, 4 титула Ла Лиги, один Кубок Испании, 4 Суперкубка Испании, 4 Суперкубка УЕФА и 5 Клубных чемпионатов мира.

Перед этим он завоевал 11 трофеев в составе "Баварии": 3 титула Бундеслиги, 3 Кубка Германии, 2 Суперкубка Германии, по разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

За сборную Германии он выступает с 2010 года, а в 2014-м стал чемпионом мира. В футболке национальной команды Кроос провел 108 матчей и забил 17 голов.

Напомним, Кроос простился с Бундестим после Евро-2020, но в марте этого года вернулся в сборную Германии по приглашению главного тренера Юлиана Нагельсманна.

Финальный турнир Евро-2024 будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля. Бундестим посоревнуется в группе А, где ее соперниками будут Шотландия, Венгрия и Швейцария.

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