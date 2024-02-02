Официально: мадридский "Реал" подписал еще одного украинского голкипера

Мадридский "Реал" подписал 17-летнего украинского вратаря Илью Волошина.

Об этом официально сообщило в Instagram футбольное агентство Волошина RGFootball.

Отмечается, что соглашение юного украинского голкипера со "сливочными" рассчитано до 2026 года. Финансовые условия не разглашаются.

В этом сезоне украинский вратарь провел 11 матчей за испанский клуб "Райо Махадаонда", из них восемь – "на ноль".

Волошин является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск, где он выступал с 2014 по 2019 год. Затем выступал за молодежную команду "Днепра".

В сентябре 2022-го Волошин переехал в Испанию, где играл за "Новельду" и "Райо Махадаонда". В мае 2023 года Илья дебютировал за сборную Украины U-16 в матче против Латвии (4:0).

К слову, на Волошина претендовали и другие европейские клубы – "Атлетико", "Бенфика", "Спортинг" и "Ювентус", но он выбрал именно "Реал", где также выступает другой украинский голкипер – Андрей Лунин.

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