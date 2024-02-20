Официально: "Марсель" назначил нового главного тренера перед матчем с "Шахтером" в Лиге Европы

"Марсель" быстро определился с заменой Дженнаро Гаттузо, которого уволил с поста главного тренера перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

Как сообщается на официальном сайте французского клуба, новым наставником "провансальцев" стал Жан-Луи Гассе.

Детали контракта не разглашаются. По информации авторитетного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, соглашение 70-летнего французского специалиста рассчитано до конца текущего сезона.

Последним место работы Гассе была сборная Кот-д'Ивуара, откуда его уволили после поражения от Экваториальной Гвинеи (0:4) в заключительном матче группового этапа на недавнем домашнем Кубке африканских наций.

Под руководством Гассе "слоны" едва вышли из группы. Его заменил Эмерс Фаэ, который триумфально прошел плей-офф и привел ивуарийцев к победе в турнире.

В своем дебютном матче во главе "провансальцев" Гассе попытается выбить "Шахтер" из Лиги Европы. Поединок состоится в четверг, 22 февраля, на стадионе "Велодром" в Марселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, первый матч "Шахтер" и "Марсель" сыграли вничью со счетом 2:2 .

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