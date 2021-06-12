Официально: матч Евро-2020 Дания — Финляндия восстановят после ужасного инцидента на поле

Игру возобновят.

Матч Евро-2020 между сборными Данией и Финляндией после приостановления, восстанавливают. Его продолжат в 21:30.

Об этом сообщает официальный Twitter УЕФА.

Поединок восстановят по просьбе игроков команд.

"По просьбе игроков обеих команд УЕФА согласился возобновить матч между Данией и Финляндией сегодня вечером в 20:30 по центральноевропейскому времени (прим. 21:30 по киевскому). Будут сыграны последние четыре минуты первого тайма, потом будет 5-минутный перерыв на перерыв, а потом второй тайм ", — говорится в сообщении.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

Напомним, 1-го тура Евро-2020 Дания — Финляндия официально приостановлено из-за инцидента с лидером датчан Кристиан Эриксен. Игрок потерял сознание на поле в конце первого тайма.

Врачи доставили игрока в больницу. По официальной информации известно, что его состояние стабильное, однако, или в сознании футболист датской сборной не известно.

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