Официально: Петраков возглавил сборную Украины по футболу

Петраков получил единогласную поддержку членов Исполкома УАФ.

Чемпион мира-2019 со сборной U-20 Александр Петраков будет исполнять обязанности главного тренера национальной команды Украины по футболу.

Об этом президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Петраков получил единогласную поддержку членов Исполкома УАФ.

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Теперь он, по словам Павелко, "будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера".

"Александр Васильевич — всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны", — написал президент УАФ.

Как сообщалось, УАФ также предлагала стать консультантом "сине-желтых" Мауро Тассотти, который работал помощником Андрея Шевченко в бывшем тренерском штабе команды, однако итальянец отказался.

Шевченко возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Его контракт действовал до конца 2022-го.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

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