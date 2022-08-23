Официально: потенциальные соперники Ломаченко договорились о реванше за титулы легкого веса

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос попытается взять реванш у отнявшего у него пояса Девина Хейни.

Абсолютный чемпион мира по легкому весу Девин Хейни (28-0, 15 КО) встретится в реванше против экс-чемпиона Джорджа Камбососа (20-1, 10 КО).

Об этом сообщила промоутерская компания Top Rank.

Второе сражение состоится 15 октября в Мельбурне, Австралии.

Отметим, что с победителем этого боя хочет встретиться бывший чемпион мира по легкому весу Василий Ломаченко (16-2, 11 KO).

Ранее стало известно, когда Ломаченко проведет свой следующий поединок и кто станет его оппонентом.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO;

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO; Что касается Хейни, то он имеет в своем активе 28 побед (15 – нокаутом) в 28 боях;

В поединке за звание абсолютного чемпиона мира Хейни победил австралийца Джорджа Камбососа единогласным решением судей. Джордж активировал опцию матча-реванша с Хейни. Ранее сообщалось, что второй поединок Хэйни и Камбососа состоится 15 октября в Мельбурне.

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