Официально: "Рома" уволила Моуринью с поста главного тренера

"Особенный" работал с "волками" с мая 2021 года.

Итальянская "Рома" объявила об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера.

Об этом сообщается на официальном сайте римского клуба.

Португальский наставник возглавлял "волков" с мая 2021 года. Под его руководством римляне выиграли Лигу конференций сезона-2021/22, а в прошлой кампании дошли до финала Лиги Европы.

Контракт Моуринью с "Ромой" был рассчитан до лета 2024 года, однако из-за неудовлетворительных результатов руководство клуба решило досрочно расторгнуть соглашение с 60-летним специалистом.

После 20 туров римский коллектив занимает только девятое место в Серии А, имея в своем активе 29 очков.

Последние два матча "волков" завершились для них поражениями. Сначала "Рома" проиграла "Лацио" дерби в 1/4 финала Кубка Италии, а затем уступила "Милану" в чемпионате Италии.

"Мы хотели бы поблагодарить Жозе от имени всех нас за его страсть и преданность с момента его прибытия. Мы навсегда сохраним теплые воспоминания о его работе, но мы считаем, что в интересах клуба необходимы немедленные изменения. Мы желаем Жозе и его команде всего самого лучшего в будущем", – говорится в заявлении боссов "джалоросси".

К слову, ранее Моуринью возглавлял "Порту", "Челси", "Интер", мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

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