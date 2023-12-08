Официально: российских и белорусских спортсменов допустили к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Атлеты стран-агрессоров смогут выступить на Олимпийских играх в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Отмечается, что россияне и белорусы смогут выступить на ОИ-2024 только в личных соревнованиях, тогда как команды стран-агрессоров не будут допущены.

Также будет запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Российские и белорусские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Париже как "индивидуальные нейтральные атлеты". Для участия в Играх они должны пройти квалификацию и соблюдать условия нейтралитета.

Не будут допущены к ОИ-2024 те спортсмены, кто поддерживает войну или имеет контракты с армиями государств-агрессоров.

Летние Олимпийские игры в Париже должны состояться с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов к Паралимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Летние Паралимпийские игры во французской столице состоятся с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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