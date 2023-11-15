Официально: сборная Украины проведет "тайный" спарринг перед матчем с Италией за выход на Евро-2024

Сборная Украины проведет товарищеский поединок с польской "Лехией" в рамках подготовки к заключительному матчу группового этапа отбора на Евро-2024 против команды Италии.

Будущий спарринг с "сине-желтыми" польский клуб анонсировал у себя в соцсетях.

Контрольная встреча состоится в четверг, 16 ноября, в польском Гданьске, где "сине-желтые" базируются на ноябрьском сборе. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени. Отмечается, что поединок будет закрытым для публики.

"Лехия" – представитель второго польского дивизиона. Сейчас команда ведет борьбу за выход в Экстраклясу, занимая третье место в турнирной таблице. За клуб выступают украинцы Богдан Сарнавский, Иван Желизко и Максим Хлань.

Интересно, что главный тренер украинской сборной Сергей Ребров заявил, что УЕФА заставляет нашу команду сыграть спарринг перед решающим матчем отбора на Евро-2024 с Италией.

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Победа над итальянцами гарантированно выведет сборную Украины на чемпионат Европы. Команду Реброва устроит даже ничья, если в предпоследнем туре "Скуадра Адзурра" 17 ноября дома не сможет обыграть Северную Македонию.

Сейчас сборная Украины с 13 очками занимает вторую позицию в группе C. Лидирует с 16 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На третьей позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С после восьми туров

Таблица группы С после восьми туров / Фото: flashscore.ua

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

Читайте также:

Италия – Северная Македония: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 9-го тура

Букмекеры оценили шансы сборной Украины выйти на Евро-2024