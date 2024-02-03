Официально: стала известна новая дата боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Определилась новая дата боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, который перенесли с 17 февраля из-за травмы британского боксера.

Поединок состоится 18 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает промоутерская компания Queensberry Promotions.

Поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде, однако из-за травмы британца весь вечер бокса перенесли.

Во время одного из спаррингов "Цыганский король" получил серьезное рассечение, после которого ему даже пришлось накладывать швы.

Отметим, что бой между Усиком и Фьюри отложили уже в третий раз. 29 апреля 2023 года боксеры должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

Позже планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 23 декабря 2023-го, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Напомним, победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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