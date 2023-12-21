Официально: Суперлига выиграла суд в УЕФА и ФИФА – что это значит

Суд Европейского союза официально постановил, что УЕФА и ФИФА действовали незаконно, когда в 2021 году запретили создавать новый футбольный турнир – Европейскую Суперлигу (European Super League).

Как сообщается в решении на официальном сайте Суда ЕС, санкции от УЕФА и ФИФА против клубов-основателей и клубов-участников Европейской Суперлиги являются неправомерными.

"Правила Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), согласно которым любой проект нового клубного футбольного соревнования, в частности, Суперлига, подлежит предварительному разрешению и запрещает клубам и футболистам участвовать в нем, а также угрозы санкциями, являются незаконными.

Это связано с тем, что полномочия ФИФА и УЕФА не подчиняются никаким критериям, гарантирующим их прозрачный, объективный, недискриминационный и пропорциональный характер. Также правила, которые предоставляют ФИФА и УЕФА исключительный контроль над коммерческим использованием прав, полученных от этих соревнований, могут ограничивать конкуренцию, учитывая важность последних для СМИ, потребителей и общественности", – говорится в заключении суда ЕС.

Это решение означает, что клубам разрешается создавать собственные турниры, вроде Суперлиги, и принимать в них участие, а УЕФА и ФИФА не имеют права налагать санкции на команды и игроков, участвующих в альтернативных соревнованиях.

Европейская Суперлига по футболу: что известно

Напомним, 19 апреля 2021 года 12 футбольных клубов официально объявили о создании Европейской Суперлиги: "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" Мадрид и "Тоттенхэм" .

После объявления о создании Суперлиги УЕФА пригрозил участникам нового турнира жесткими санкциями.

Футбольное сообщество и политики разразились гневом в отношении топ-клубов, которые стали инициаторами проекта.

После этого о выходе из Суперлиги поочередно объявили 9 из 12 клубов. А УЕФА вынес наказание для девяти клубов, которые пошли на соглашение с организацией.

Другой троице – "Реалу", "Барселоне" и "Ювентусу" пригрозили более строгими санкциями. "Реал", "Барселона" и "Ювентус" отреагировали на это совместным заявлением, в котором сделали акцент на недопустимости давления со стороны УЕФА.

Летом 2023 года "Ювентус" также сообщил, что окончательно выходит из проекта Суперлиги. Поэтому единственными клубами, которые этого еще не сделали, остаются "Реал" и "Барселона".

Новости мира: для чего создали Суперлигу Европы и как это комментируют в ФИФА

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