Официально: у 15-летней российской фигуристки, выступающей на ОИ-2022, обнаружили допинг

Из-за этого ОКР могут лишить "золота".

Международное агентство тестирования (ITA ) официально подтвердило положительную допинг-пробу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом сообщает пресс-служба ITA.

Отмечается, что она была взята 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. 8 февраля (уже после командного турнира на Олимпиаде) аккредитованная лаборатория WADA в Швеции обнаружила в пробе Валиевой триметазидин, являющийся аналогом всем известного мельдония.

На 15-летнюю фигуристку было наложено отстранение от соревнований, которое она успешно опротестовала, и получила допуск к тренировкам. Теперь Международный олимпийский комитет (МОК) подал протест в Арбитражный спортивный суд Лозанны (CAS) с целью оставить в силе устранение.

Выездная комиссия CAS рассмотрит дело Валиевой не позднее 15 февраля, то есть до старта личного турнира фигуристок на Олимпиаде.

Если вина Валиевой или тренерского штаба ОКР будет доказана, то их могут лишить "золота", которое они завоевали в командных соревнованиях. В настоящее время церемонию награждения поставили на паузу из-за ситуации с допингом.

Добавим, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили на аббревиатуру сборная ОКР, то есть сборная Олимпийского Комитета России.

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