Официально: УЕФА отменил правило футбола, по которому играли более полвека

Нововведение увидим уже в следующем сезоне.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой.

Решение будет действовать уже со следующего сезона. Следовательно, в кампании-2021/22 при равном счете по итогам двухматчевого противостояния команды продолжат выяснять отношения в овертайме. А дальше, при необходимости, в серии пенальти.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks. #UCL #UWCL #UEL #UYL — UEFA (@UEFA) June 24, 2021

Отметим, что правило выездного гола действовало с 1965 года. Оно предусматривало, что в двухматчевом противостоянии при равном счете имеет преимущество та команда, которая забила больше голов на чужом поле.

Ранее сообщалось, что УЕФА также рассматривал вариант отмены правила выездного гола в экстра-тайме. Однако европейские футбольные чиновники договорились о полной отмене правила.

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