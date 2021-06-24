Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Официально: УЕФА отменил правило футбола, по которому играли более полвека

Официально: УЕФА отменил правило футбола, по которому играли более полвека

ФК Шахтер

Нововведение увидим уже в следующем сезоне.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой.

Решение будет действовать уже со следующего сезона. Следовательно, в кампании-2021/22 при равном счете по итогам двухматчевого противостояния команды продолжат выяснять отношения в овертайме. А дальше, при необходимости, в серии пенальти.

Отметим, что правило выездного гола действовало с 1965 года. Оно предусматривало, что в двухматчевом противостоянии при равном счете имеет преимущество та команда, которая забила больше голов на чужом поле.

Ранее сообщалось, что УЕФА также рассматривал вариант отмены правила выездного гола в экстра-тайме. Однако европейские футбольные чиновники договорились о полной отмене правила.