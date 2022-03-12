Официально: УЕФА перенесла финальную часть женского футзального Евро-2022

Новые даты будут объявлены позже.

УЕФА приняло решение перенести финальную стадию женского чемпионата Европы.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Полуфиналы и финал должны были состояться в Португалии 25-27 марта этого года.

"После консультаций и согласия принимающей ассоциации мы подтверждаем, что финальная стадия чемпионата Европы по футзалу среди женщин в Португалии (25-27 марта 2022 года) была перенесена. Дальнейшее решение будет принято в должное время", — говорится в сообщении УЕФА.

В полуфиналах женского Евро Украина встретится с Испанией, а Португалия с Россией.

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