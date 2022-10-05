Официально: Украина с Испанией и Португалией подает совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

Украина вместе с Испанией и Португалией будет претендовать на право принять Чемпионат мира по футболу в 2030 году.

Украина вместе с Испанией и Португалией подает совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года.

Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

"Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение Чемпионата мира-2030. Обе ассоциации сообщили о своем стремлении УЕФА, который сразу выразил полную поддержку.

Пример упорства и стойкости украинского народа вдохновляет, поэтому эта инициатива направлена на осуществление вклада в восстановление страны в период отстраивания благодаря силе футбола. Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены позже.

Теперь в Координационный комитет по подготовке заявки на проведение Чемпионата мира-2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители украинской стороны. Кандидатуры Португалии, Испании и Украины будут отвечать всем критериям и дедлайнам подачи заявки в ФИФА.

Мы верим, что футбольная семья всего мира подхватит эту инициативу. Добро пожаловать, Украина, в заявку на Чемпионат мира-2030! - говорится в совместном официальном пресс-релизе участников.

Ранее британское издание The Times сообщило, что Украина планирует подать совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение Чемпионата мира-2030 по футболу. Эту идею одобрил президент Украины Владимир Зеленский, а также правительства Испании и Португалии. В случае успеха, Украина рассчитывает принять часть матчей группового этапа мундиаля.

Добавим, что Украина однажды в своей истории уже принимала большой футбольный форум - в 2012 году наша страна совместно с Польшей провела Чемпионат Европы. Кроме того, в 2018 году в Киеве прошел финал Лиги чемпионов.

Напомним, Россию не допустили к жеребьевке Евро-2024, которая состоится в воскресенье, 9 октября. Будущее континентальное первенство с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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