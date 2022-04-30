Официально: умер известный футбольный агент Мино Райола, работавший с Ибрагимовичем и Погба

Один из самых влиятельных футбольных агентов мира Мино Райола ушел из жизни в 54-летнем возрасте.

Нидерландский агент итальянского происхождения скончался на 55-м году жизни. Ранее о смерти Райолы сообщили 28 апреля, но в тот же день сам агент опроверг эту информацию.

Сегодня же, 30 апреля, о смерти Райолы сообщили на его официальной странице в Twitter.

"С глубокой грустью мы сообщаем о смерти самого заботливого и невероятного футбольного агента в истории. Мино боролся до конца с той же силой, с которой он защищал своих игроков за столом переговоров. Как обычно, Мино заставил нас гордиться собой, хотя никогда этого не осознавал", - говорится в сообщении.

Райола представлял интересы таких звезд мирового футбола как Златан Ибрагимович, Поль Погба, Эрлинг Холанд, Джанлуиджи Доннарумма, Маттейс де Лигт, Марко Верратти, Генрих Мхитарян и многих других.

Ранее СМИ сообщали, что Райола был прооперирован в больнице Сан-Рафаэле в Милане из-за заболевания легких, которое не связано с COVID-19.

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