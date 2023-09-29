Официально: Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри подписали контракт на объединительный поединок.

Об этом сообщил журналист ESPN Майк Коппинджер на своей странице в Twitter. Также эту информацию подтвердил Фьюри у себя в Instagram.

Точная дата проведения боя между украинцем и британцем пока неизвестна. По информации источников ESPN, он может состояться 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года. Местом проведения станет Саудовская Аравия.

На кону в этом поединке будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Победитель боя соберет все четыре самых престижных пояса хевивейта: WBO, WBA и IBF, которыми владеет украинец, а также WBC, принадлежащий британцу.

"Делаю то, что говорю. Говорю то, что делаю. Бой за "абсолюта". Это эпоха "Цыганского короля". Усик, ты больше не сможешь бегать, как кролик. Ты получишь это", – прокомментировал подписание контракта Фьюри.

"Я не могу поверить, что это происходит, но это действительно так. Уважение Тайсону за его мужество", – сказал промоутер украинского боксера Александр Красюк.

Бой Усик – Фьюри станет первым поединком в истории мирового бокса, где на кону будут стоять все четыре главных пояса в супертяжелом весе.

Последним абсолютным чемпионом мира в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, получивший этот статус в 1999 году. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым "абсолютом" в супертяжелом весе в эпоху четырех титулов.

Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После этого украинец в ночь на 27 августа в польском Вроцлаве нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

В свою очередь, Фьюри 28 октября в Саудовской Аравии проведет выставочный бой по классическим правилам бокса против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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