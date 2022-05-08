Официально: все украинские футбольные чемпионаты завершили досрочно

Исполнительный комитет УАФ утвердил окончание всех профессиональных футбольных турниров в Украине в сезоне 2021/22.
В понедельник, 2 мая, была определена судьба элитного футбольного дивизиона страны – украинской Премьер-лиги. Исполком УАФ утвердил решение о досрочном завершении сезона УПЛ-2021/22. Теперь же аналогичный вердикт получили все остальные футбольные лиги Украины.
Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.
Турнирные таблицы в указанных соревнованиях выглядят по состоянию на 24 февраля 2022 года без определения призеров.
Речь идет о таких чемпионатах: УПЛ, Первой и Второй лигах, женский чемпионат Украины, а также чемпионат ААФУ.
Исполком УАФ продлил срок проведения процедуры аттестации футбольных клубов до 30 июня 2022 года с возможностью дальнейшей отсрочки.
Напомним, что паралимпийская сборная Украины по футболу пробилась в 1/4 финала планетарного первенства. В своем третьем матче на турнире "сине-желтые" не оставили шансов команде Аргентины.
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