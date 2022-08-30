Официально: Яремчук за рекордные деньги стал футболистом действующего чемпиона Бельгии

Отмечается, что 26-летний форвард подписал контракт с "сине-черными" до середины 2026 года. Что касается финансовой составляющей, то здесь нет никакой информации.

О переходе Яремчука сообщил официальный сайт Брюгге.

Ранее стало известно, что "Бенфика" получит за переход Яремчука в "Брюгге" 16 миллионов евро и 3 миллиона евро в виде бонусов. Также "Бенфика" получит 10% от будущих продаж игрока. Это рекордное подписание в истории "Брюгге". Кроме того, Яремчук стал самым дорогим футболистом в истории чемпионата Бельгии, побив рекорд центрального защитника Зиньо Вангейсдена, за которого "Стандард" заплатил 11,7 миллиона евро.

Кроме "Брюгге", Яремчуком интересовалась также испанская "Севилья".

Украинец перешел в "Бенфику" в июле прошлого года из бельгийского "Гента" за 17 миллионов евро. В прошлом сезоне Яремчук забил девять мячей и совершил шесть ассистов в 43 матчах за "орлов". В этом сезоне Роман провел пять матчей за "Бенфику", отдав один ассист. В то же время все встречи нападающий начинал со скамьи запасных;

из бельгийского "Гента" за 17 миллионов евро. В прошлом сезоне Яремчук забил девять мячей и совершил шесть ассистов в 43 матчах за "орлов". В этом сезоне Роман провел пять матчей за "Бенфику", отдав один ассист. В то же время все встречи нападающий начинал со скамьи запасных; Яремчук – воспитанник структуры "Динамо", но за первую команду киевлян отыграл всего 11 официальных игр. Также на его счету выступления за "Александрию" и бельгийский "Гент";

Интересно, что в составе "Брюгге" также играет украинец Эдуард Соболь.

Добавим, что именно "Брюгге" является действующим чемпионом Бельгии и обладателем Суперкубка Бельгии. Сейчас коллектив занимает третье место в турнирной таблице внутреннего первенства, имея после шести сыгранных игр 13 баллов. В группе Лиги чемпионов "Брюгге" померяется силами с испанским "Атлетико", португальским "Порту" и немецким "Байером".