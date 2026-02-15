Офицер ВСУ сделал предложение украинской фристайлистке на Олимпиаде-2026

Екатерина Коцар / © Associated Press

Украинской фристайлистке Екатерине Коцар сделал предложение ее жених, офицер ВСУ, на зимней Олимпиаде-2026.

Случилось это сразу после квалификации в биг-эйре на Олимпиаде-2026, где Екатерина заняла 11-е место (155,50 балла) и вышла в финал.

12 лучших спортсменок по итогам квалификации выступят в финале, который состоится 16 февраля.

Для Украины это будет первый в истории финал на Олимпийских играх в биг-эйре.

Отметим, что после своего выступления в финальном прыжке квалификации 25-летняя фристайлистка поддержала украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали с Олимпиады-2026 из-за "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Гераскевич подал апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS), но тот ее отклонил.

Коцар продемонстрировала на перчатке надпись "Freedom of memory" ("Свобода памяти").

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.