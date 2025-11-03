Официально: арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота "Шахтера" в матче с "Динамо"

Ефим Конопля против Шолы Огунданы / © ФК Динамо Киев

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) опубликовал детальный разбор эпизода между защитником донецкого "Шахтера" Ефимом Коноплей и вингером киевского "Динамо" Шолой Огунданой в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

В комитете разъяснили, что главный арбитр поединка Виталий Романов допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота "горняков", ведь Конопля нарушал правила против Огунданы.

Отмечается, что у Романова не было оптимального угла обзора, чтобы полноценно оценить момент. В то же время судьи VAR Игорь Пасхал и Семен Шлончак имели в своем распоряжении этот ракурс и должны были рекомендовать Романову пересмотреть эпизод на мониторе, но не сделали этого.

"Во время борьбы за мяч в штрафной площадке игрок №16 "Динамо" успешно протолкнул мяч и имел возможность продолжить владение, но был неосторожно атакован защитником №26 "Шахтера".

Главный арбитр, несмотря на то, что находился сравнительно близко к эпизоду, не имел оптимального угла обзора, чтобы полноценно оценить момент. В результате он не зафиксировал нарушение правил и позволил игре продолжиться.

Как видим на видеоповторах, только один ракурс из-за ворот давал полную и справедливую картину эпизода. Арбитры VAR располагали этим ракурсом, в отличие от главного арбитра, однако не предложили ему просмотр на поле. Это могло бы предоставить арбитру дополнительную информацию для принятия правильного решения о назначении пенальти, ведь такое действие защитника подпадает под определение фола, который должен быть наказан назначением пенальти.

Это решение арбитра VAR комитет арбитров считает ошибочным и призывает арбитров VAR в таких ситуациях рекомендовать главному арбитру пересмотр эпизода" , – комментирует комитет арбитров.

Касательно этого эпизода комитет этики и честной игры УАФ открыл служебное расследование.

Добавим, что главный тренер "Динамо" Александр Шовковский жестко раскритиковал главного арбитра Виталия Романова после Классического, заявив, что в этом эпизоде он должен был назначить пенальти в ворота "Шахтера".

Напомним, Классическое на "Арене Львов" завершилось победой "Шахтера" со счетом 3:1 Подопечные Арды Турана взяли реванш у "Динамо" за поражение (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Таким образом, "Шахтер" прервал беспроигрышную серию "Динамо" в УПЛ, которая была рекордной в истории столичного клуба.

Победа над киевлянами позволила "Шахтеру" (24 очка) укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) осталось на втором месте.

Ранее сообщалось, что игрок "Шахтера" прокомментировал стычку с Ярмоленко, который схватил его за горло в Классическом.