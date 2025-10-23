Официально: Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Лионель Месси / © Associated Press

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси продлил контракт с американским "Интером" Майами.

Об этом сообщила пресс-служба клуба МЛС.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до конца 2028 года. Срок прошлого контракта 38-летнего аргентинца истекал в конце этого года.

Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. За 82 матча в составе "цапель" аргентинец забил 71 гол и отдал 32 результативные передачи.

В этом сезоне он забил 35 голов и отдал 16 ассистов в 39 матчах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Месси оформил хет-трик и впервые выиграл Золотую бутсу МЛС.