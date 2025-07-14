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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Официально: "Милан" объявил о подписании обладателя "Золотого мяча"

Лука Модрич продолжит карьеру в составе "россонери".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Лука Модрич

Лука Модрич / © ФК Милан

Итальянский "Милан" объявил о подписании хорватского полузащитника Луки Модрича.

39-летний хорват присоединился к "россонери" в статусе свободного агента, сообщается на официальном сайте миланского клуба.

Лука подписал контракт с клубом Серии А сроком до 30 июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

Этим летом у Модрича истек контракт с мадридским "Реалом", за который он выступал с 2012 года, когда перешел из английского "Тоттенхэма".

Вместе со "сливочными" Лука завоевал 28 трофеев, в том числе шесть раз выиграл Лигу чемпионов и четырежды стал чемпионом Испании. Он является самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба.

Также Модрич является обладателем "Золотого мяча" 2018 года. В том же сезоне он был признан лучшим игроком года по версиям УЕФА и ФИФА.

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Дата публикации
Количество просмотров
42
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