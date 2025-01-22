Оформил дубль против "Галатасарая": Ярмоленко установил рекорд "Динамо" в еврокубках

Андрей стал самым старшим игроком, забивавшим за "бело-синих" в еврокубках.

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко установил рекорд в матче седьмого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25 с турецким "Галатасараем".

Выйдя на поле на старте второго тайма вместо Назара Волошина, капитан "бело-синих" оформил дубль, забив на 68-й и 81-й минутах. Это позволило украинскому клубу отыграться с 1:3 и свести поединок к ничьей (3:3).

Таким образом, Ярмоленко стал самым старшим игроком в истории "Динамо", забивавшим за клуб в еврокубках.

Андрей отметился дублем в воротах "Галатасарая" в возрасте 35 лет, 2 месяцев и 29 дней. Этот дубль стал для него первым в еврокубках в составе "Динамо".

Теперь на счету Ярмоленко 23 гола за киевский клуб в европейских турнирах. По этому показателю он догнал Максима Шацких. Больше голов во времена независимости забивали только Сергей Ребров (31) и Андрей Шевченко (25).

Вырвав ничью в матче с "Галатасараем", киевский клуб завоевал первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Ранее "бело-синие" терпели поражение в первых шести турах, в результате чего досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф.

Сейчас "Динамо" продолжает находиться на последнем, 36-м месте в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы.

В заключительном туре основного этапа Лиги Европы подопечные Шовковского посоревнуются с латвийским РФШ. Поединок состоится 30 января в германском Гамбурге.

Читайте также:

Шовковский прокомментировал феерический камбэк "Динамо" в матче Лиги Европы с "Галатасараем"

Шахтер – Брест: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Ляп" Трубина и 9 голов на двоих: "Барселона" одолела "Бенфику" в суперматче Лиги чемпионов (видео)