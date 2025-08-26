Оформил победный дубль: украинский форвард стал лучшим игроком тура в чемпионате Италии

Богдан Попов / © ФК "Эмполи"

Украинский форвард "Эмполи" Богдан Попов признан лучшим игроком первого тура итальянской Серии B (второй по силе дивизион – прим.).

Об этом сообщается на официальной странице лиги в соцсети X.

18-летний воспитанник киевского "Динамо" отметился дублем в матче 1-го тура против "Падовы", чем помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.

Попов появился на поле в середине первого тайма при счете 1:1, заменив травмированного албанца Стивена Шпенди, который забил первый гол "Эмполи". Для Богдана это был лишь второй матч за взрослую команду "адзурри" и дебютный в Серии B.

На 41-й минуте украинец вывел "Эмполи" вперед, удачно сыграв на добивании после углового. А на 66-й минуте Попов оформил дубль, ударом головой в падении замкнув навес с правого фланга.

Отметим, Попов ранее находился в структуре киевского "Динамо", где играл за команду U-17. В июле 2022 года нападающий присоединился к польскому "Гурнику", а в 2023-м стал игроком "Эмполи".

В прошлом сезоне Богдан забил 10 голов в 33 матчах за "Эмполи" U-20 в молодежном чемпионате Италии.

В нынешней кампании Попов дебютировал за главную команду "Эмполи" в матче 1/32 финала Кубка Италии против "Реджаны" (1:1, 3:0 по пенальти).