Огненный камбэк: "Боруссия" на последних секундах спасла ничью с "Баварией" в Дер Классикер

Мюнхенцы вели с преимуществом в два мяча, но не сумели победить чрезвычайно принципиального соперника.

Дортмундская "Боруссия" и мюнхенская "Бавария" расписали ничью в центральном матче 9-го тура Бундеслиги. Дер Классикер или Немецкое Классико завершилось со счетом 2:2 .

Подопечные Юлиана Нагельсмана вышли вперед на 33-й минуте. Леон Горецка забил гол после передачи 19-летнего Джамала Мусиалы. В начале второго тайма юный немец сделал второй ассист - на этот раз отличился Лерой Сане.

Однако "шмели" не опустили руки и смогли шокировать "Рекордмастера" камбэком. На 74-й минуте Юссуфа Мукоко сократил отставание, ассистировал ему Антони Модест. А на 90+5 минуте Модест после паса Нико Шлоттербека спас для дортмундцев ничью.

"Боруссия" Дортмунд - "Бавария": турнирное положение после матча

Сыграв вничью "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд остались на третьей и четвертой позициях в турнирной таблице Бундеслиги. Оба коллектива имеют в своем активе по 16 очков.

В следующем туре мюнхенцы будут принимать "Фрайбург", а дортмундцы на выезде встретятся с берлинским "Унионом". Интересно, что будущие соперники "Баварии" и дортмундской "Боруссии" сейчас имеют по 17 очков и возглавляют Бундеслигу, сохраняя по одной игре в запасе.

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