Огонь: "Шахтер" ярко презентовал новую форму (фото)

Вице-чемпион Украины представил комплекты формы на сезон-2021/22.

Донецкий "Шахтер" представил игровую форму на сезон-2021/22.

Презентация новой экипировки "горняков" состоялась в Киеве, в "Украинском доме" - напротив стадиона "Динамо". Яркий перфоманс содержал лазерное шоу с участием футболистов донецкой команды.

"Горняки" также продемонстрировали новую форму в соцсетях. Домашний комплект выполнен в традиционном оранжевом цвете, а выездной - черном. Третья форма "Шахтера" - белая.

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

Отметим, что недавно "Шахтер" подписал пятилетний контракт с брендом Puma, который и является производителем новой формы "оранжево-черных".

Новый сезон "Шахтер" должен был начать 24 июля матчем за Суперкубок Украины против "Динамо", но поединок перенесли на 22 сентября.

на В стартовом туре УПЛ дончане сыграют 24 июля с "Ингульцом".

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